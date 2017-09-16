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В Сети продают саженцы с "Зарядья"
На сайте «Авито» было выложено объявление о продаже саженцев из недавно открывшегося парка «Зарядье». Как сообщает издание Life, продавец по имени Юрий гарантирует доставку, а также регулярное расширение списка доступных растений.
В объявлении подробно расписано, за сколько можно приобрести саженцы. Саженец из зоны смешанного леса стоит — от 300 рублей, из зоны степи — от 700 рублей. Растения из зоны заливных лугов стоят дороже — от 1 тыс. рублей.
Мхи можно приобрести за 500 рублей. Саженец ели предлагают за 5 тыс. рублей. Поврежденные растения предлагается приобретать со скидкой на 30%. После публикаций в прессе продавец удалил с сайта свое объявление.
Парк «Зарядье», расположенный в центре столицы, был торжественно открыт 9 сентября, во время празднования 870-летия столицы в присутствии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Раньше здесь находилась гостиница «Россия», ее снесли в 2006 году. Через несколько дней после открытия парка, в который сразу устремились толпы посетителей, его администрация заявила, что он жестоко пострадал от вандалов, за три дня работы парка были уничтожены 10 тыс. растений, больше всего пострадали насаждения в зоне северного ландшафта. По словам сотрудников «Зарядья», посетители выкапывали растения и уносили их в сумках.
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