На сайте «Авито» было выложено объявление о продаже саженцев из недавно открывшегося парка «Зарядье». Как сообщает издание Life , продавец по имени Юрий гарантирует доставку, а также регулярное расширение списка доступных растений.

В объявлении подробно расписано, за сколько можно приобрести саженцы. Саженец из зоны смешанного леса стоит — от 300 рублей, из зоны степи — от 700 рублей. Растения из зоны заливных лугов стоят дороже — от 1 тыс. рублей.

Мхи можно приобрести за 500 рублей. Саженец ели предлагают за 5 тыс. рублей. Поврежденные растения предлагается приобретать со скидкой на 30%. После публикаций в прессе продавец удалил с сайта свое объявление.