Меркель признала воссоединение Крыма с Россией



Ангела Меркель признала сам факт воссоединения Крыма с Россией. Это самое важное в ее заявлении по крымской ситуации, уверены эксперты.

Заявление канцлера Германии по поводу Крыма — оговорка "по Фрейду". Возможно, Ангела Меркель и хотела сказать, что полуостров рано или поздно войдет в состав Украины. Однако на деле она признала, что процесс воссоединения с Россией необратим.



Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Меркель, может быть, другое имела в виду — что Крым рано или поздно может соединиться с Украиной. Но смысл в том, что она признала, что прошёл процесс воссоединения. Я надеюсь, что рано или поздно к такой оценке придут и другие европейские страны. Многие из них и сейчас понимают, что это необратимый процесс", — отметил в эфире НСН зампредседателя комитета по международным делам

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Запад этого не признает. Канцлер Германии Ангела Меркель на днях заявила, что призывы признать "аннексию" Крыма — все равно что во времена существования ФРГ и ГДР "пытаться оставить все как есть, вместо того чтобы стремиться к объединению".





Комментируя это заявление, Владимир Джабаров подчеркнул, что важен сам факт признания канцлером Германии соединения России и Крыма. Вдобавок, Меркель в последнее время стала немного по-другому оценивать взаимоотношения американцами, оценивать интересы Германии. Канцлер начинает понимать, что Россия — важнейший партнёр, а американцы преследуют в Европе исключительно свои интересы. Сенатор выразил надежду, что рано или поздно к пониманию того, что воссоединение Крыма с Россией — процесс необратимый, придут и другие европейские лидеры.





Слова Меркель прокомментировала и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посчитала сравнение ситуации с Крымом с разделённой Германией, сделанное федеральным канцлером, "железобетонным аргументом" в пользу России.

"Здорово, ничего не скажешь. Теперь у нас есть дополнительный железобетонный аргумент, чётко указывающий на историческую справедливость случившегося. Так как разделённым не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место начиная с коллапса СССР", — написала Захарова в Facebook. Старина Фрейд остался бы доволен, резюмировала представитель МИД.