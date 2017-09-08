Эрдоган нацелился на СНГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 8 по 10 сентября посетит Астану, где встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым . После этого турецкий лидер отправится в Азербайджан. Такая география визитов совпала с охлаждением отношений страны двух частей света с Евросоюзом . Перспективы вступления Турции в ЕС становятся все призрачнее, что толкает Эрдогана к поиску политических союзников в других блоках.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан и встретится с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Визит продлится с 8 по 10 сентября. Турецкий лидер собирается принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.

В начале сентября между Эрдоганом и Назарбаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого президенты обсудили предстоящую встречу. Турецкий лидер поздравил коллегу с праздником Курбан-байрам, после чего главы государств обменялись мнениями по поводу состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, а также предстоящий официальный визит Эрдогана в Астану. Об этом сообщала пресс-служба президента Казахстана.



В саммите Организации исламского сотрудничества примут участие около 80 делегаций государств — членов организации, стран-наблюдателей и других. Мероприятие приурочено к закрытию международной выставки «ЭКСПО-2017». Идея проведения такого саммита по науке и технологиям под эгидой ОИС принадлежит самому Назарбаеву — лидер Казахстана заявил ее в 2016 году в Стамбуле.



В анонсе встречи всячески подчеркивается дружеский характер предстоящего визита Эрдогана. Действительно, отношения между странами заметно укрепились в последние годы — именно Казахстан выступил посредником в нормализации отношений между Россией и Турцией после того, как в 2015 году турецкий истребитель сбил российский Су-24.



Назарбаев, к слову, стал первым лидером государства, который посетил Турцию после попытки госпереворота 15 июля 2016 года, когда большинство европейских стран выразили озабоченность реакционными мерами турецкого правительства.





Тогда в столкновениях путчистов и правоохранителей погибли не менее 240 человек, несколько тысяч получили ранения. Анкара обвинила в организации переворота проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. В стране началась реакция: по словам Эрдогана, гюленисты проникли в судебную систему, полицию, армию и СМИ, и от них необходимо избавиться. Более 50 тыс. человек были задержаны по подозрению в причастности к перевороту, 140 тыс. уволены или отстранены от работы, были закрыты 160 СМИ, 2,5 тыс. журналистов потеряли работу.



Примечательно, что сразу после саммита ОИС в Казахстане Эрдоган отправится в Баку — на встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым . Такой интенсивный график и карта визитов выглядят неслучайными и могут быть связаны с тем, что отношения между Турцией и западными странами заметно испортились в последние несколько месяцев — после того, как в апреле этого года в Турции прошел конституционный референдум, сделавший страну президентской республикой. Это уже привело к тому, что обе стороны обменялись политическими ультиматумами.

На этой неделе представители Германии и Франции сделали несколько заявлений о том, что политическая ситуация в Турции делает переговоры о вступлении страны в ЕС невозможными. Так, например, официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер охарактеризовал их как «пустую трату времени».





В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге заявила, что ЕС в октябре обсудит возможность приостановки или завершения переговоров о вступлении Турции в союз. По словам канцлера Германии, развитие событий в Турции вызывает серьезную озабоченность. Как считает Меркель, Анкара «все дальше и все быстрее уходит с пути норм правового государства».



Коалиция Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), которую возглавляет Меркель, а также лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц в ходе предвыборных дебатов согласились, что переговоры с Турцией о вступлении в ЕС должны быть прекращены.

В ответ Эрдоган заявил, что руководству ЕС следует определиться с позицией относительно перспектив вступления Турции в состав союза. «Мы хотим, чтобы институты ЕС и европейские страны были реалистичными и искренними в политике в отношении Турции. Некоторые говорят, что они против членства Турции, что они займутся этим вопросом после выборов, и предотвратят это, и так далее», — приводит слова президента Daily Sabah.



Турецкий лидер также отметил, что европейские страны вместо прояснения намерений пытаются побудить Турцию прекратить процесс вхождения в состав ЕС, и назвал подобную позицию «аморальной».



Месяцем ранее Эрдоган заявил, что его страну больше не интересует вступление в Евросоюз.



В августе президент Турции даже заявил, что ведущие партии Германии — Социал-демократическая партия, Партия зеленых, а также Христианско-демократический союз Ангелы Меркель — это «враги Турции», и предостерег немецких турок голосовать за них 24 сентября.