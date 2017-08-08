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Меркель в томатном соусе

Неизвестные забросали Ангелу Меркель помидорами во время ее выступления. Инцидент произошел в немецком городе Гейдельберге, где канцлер ФРГ говорила речь в рамках своей предвыборной кампании. Об этом пишет журнал Spiegel. По данным издания, хулиганы бросили в сторону сцены пару помидоров. До политика долетели лишь несколько томатных капель, немного досталось и ведущей мероприятия. Меркель в томатном соусе — в нашей фотогалерее
10:51 фоторепортаж
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В соцсетях сразу же подхватили это событие. Пользователи стали делать коллажи
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