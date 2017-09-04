ВСУ накрыли из минометов боевиков «Правого сектора»: подробности боя

В Донбассе произошло боестолкновение между бойцами украинской армии и боевиками одного из националистических подразделений организации «Правый сектор» . Об этом сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он рассказал, что, по данным разведки, бой произошел 30 августа.

«Командир одного из подразделений украинских националистов (дислоцирующийся в Курахово), недовольный запретом на открытие огня, принял решение на проведение очередной провокации, не согласовав ее с командованием АТО», — привел подробности Басурин.

После этого боевики «Правого сектора» попытались незаметно проникнуть в так называемую «серую зону» южнее Марьинки, но попали в засаду, устроенную своими же бойцами ВСУ. Те приняли «правосеков» за противника и открыли минометный огонь.

«В результате один боевик был убит, четверо получили ранения. Раненых доставили в Кураховскую городскую больницу и 66-й мобильный госпиталь города Краснобийск». — прокомментировал официальный представитель ДНР.

Он добавил, что командование так называемой «АТО» проводит разбирательство по факту случившегося. В ДНР ранее также рассказали, что ВСУ регулярно нарушают объявленное «школьное перемирие», в результате чего ополченцы несут потери.