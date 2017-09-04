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ВСУ накрыли из минометов боевиков «Правого сектора»: подробности боя
В Донбассе произошло боестолкновение между бойцами украинской армии и боевиками одного из националистических подразделений организации «Правый сектор». Об этом сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он рассказал, что, по данным разведки, бой произошел 30 августа.
«Командир одного из подразделений украинских националистов (дислоцирующийся в Курахово), недовольный запретом на открытие огня, принял решение на проведение очередной провокации, не согласовав ее с командованием АТО», — привел подробности Басурин.
После этого боевики «Правого сектора» попытались незаметно проникнуть в так называемую «серую зону» южнее Марьинки, но попали в засаду, устроенную своими же бойцами ВСУ. Те приняли «правосеков» за противника и открыли минометный огонь.
«В результате один боевик был убит, четверо получили ранения. Раненых доставили в Кураховскую городскую больницу и 66-й мобильный госпиталь города Краснобийск». — прокомментировал официальный представитель ДНР.
Он добавил, что командование так называемой «АТО» проводит разбирательство по факту случившегося. В ДНР ранее также рассказали, что ВСУ регулярно нарушают объявленное «школьное перемирие», в результате чего ополченцы несут потери.
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