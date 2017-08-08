Сжечь пустыню: фестиваль Burning Man

В США прошел Burning Man — масштабный недельный фестиваль, проходящий в пустыне Блэк-Рок американского штата Невада. Его участники в последний понедельник августа съезжаются со всего мира, чтобы построить город, а затем разобрать до винтика, как будто его и не было
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Посетитель фестиваля музыки и искусства Burning Man («Горящий человек») в США вбежал в костер во время сжигания статуи. Пожарным удалось вытащить пострадавшего из огня. Мужчина был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти
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Фестиваль Burning Man проводится с 1986 года, когда двое друзей, Ларри Харви и Джерри Джеймс, сожгли на пляже Сан-Франциско восьмифутовую статую в честь летнего солнцестояния. Они решили сделать такую акцию регулярной, и с каждым годом количество участников, так же как и размеры статуи, все росло
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На фестивале присутствовали около 70 тыс. человек. На фото: лагерь фестиваля
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