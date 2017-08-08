Сжечь пустыню: фестиваль Burning Man

В США прошел Burning Man — масштабный недельный фестиваль, проходящий в пустыне Блэк-Рок американского штата Невада. Его участники в последний понедельник августа съезжаются со всего мира, чтобы построить город, а затем разобрать до винтика, как будто его и не было