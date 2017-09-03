На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой



Четыре человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на Новоорловской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

" На Новоорловской улице между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения" , — сказал дежурный офицер.



По его словам, сотрудники полиции разыскивают стрелявшего. Один из участников конфликт направлен на госпитализацию, сообщили в полиции. В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что остальным пострадавшим возможно не потребуется госпитализация, так как полученные ими ранения не представляют опасности для жизни и здоровья.