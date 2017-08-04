Учебники из СССР

Все мы помним обложки наших школьных учебников. Эти книги мы приносили стопками в конце учебного года, чтобы сдать в библиотеку и получить следующий комплект. Обложки советских учебников — в нашей фотогалерее
14:12 фоторепортаж
1
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
Популярные фоторепортажи

«Адский особняк» под Минском

25 августа, 10:36

Проклятье августа.

14 августа, 13:08

Знаменитости в купальниках этим летом

4 августа, 12:29

Как Навальный ел «Доширак»

Вчера, 11:22

Красота по-бразильски. Конкурс на лучшие ягодицы

11 августа, 10:09

Дуров бросил вызов Путину. У кого круче фото без рубашки

17 августа, 15:20

Безумные вещи с Aliexpress

Вчера, 11:22

Красотки Victoria's Secret

Вчера, 11:22

Вся правда о жизни в СССР

Вчера, 11:22

«Бедная Саша». Ушла Глаголева

18 августа, 15:03