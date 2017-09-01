Директор аэроклуба задержан по делу о мошенничестве с деньгами Минобороны



Эти средства были направлены на закупку оборудования двойного назначения для военных нужд, пишут «Известия» . Возглавляемое Ледневым ООО «Аэромаг» в 2015-16 годах заключило ряд договоров с ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ) на поставку оборудования. В уголовном деле фигурирует сумма в 186 млн рублей, но, по словам источника, цифра может вырасти до 700 млн



Дорогоры заключал Леднев по доверенности от гендиректора компании Николая Сухарникова, погибшего в декабре прошлого года. Оборудование так и не было поставлено Минобороны , так как «Аэромаг» является клубом для любителей прыжков с парашютом. Полученные обманным путем средства компания потратила на векселя банка «Югра» , а ими расплачивалась с фиктивными компаниями-однодневками для последующего обналичивания.



По словам источника, раскрыть мошенническую схему удалось, когда Леднев решил получить 50 млн рублей возмещения НДС по одному из договоров. Налоговики провели проверку, которая выявила фиктивность представленных документов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Собеседник отметил, что Леднев не сотрудничает со следствием.