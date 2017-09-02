Эксперт объяснил популярность японских автомобилей у россиян

Координатор движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что японские автомобили популярны у россиян из-за надёжности.

«Что касается японских автомобилей, то тут ситуация немножко странная. Сами по себе они надёжные, но вот популярность получили, в основном, на Дальнем Востоке из-за географической близости Японии», — пояснил НСН Шкуматов.

Он добавил, что россияне эксплуатируют автомобили японских марок по 20-25 лет.

В свою очередь, немецкие автомобили, по его словам, теряют популярность из-за резкого снижения качества.

Ранее Nation News сообщало, что в июне самой продаваемой машиной на российском авторынке стала Lada Granta.