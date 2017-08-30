Журналистка Курбатова раскрыла причину своей депортации из Украины



Украинские власти выдворили корреспондента Первого канала Анну Курбатову из страны, поскольку в сюжете о ситуации в Донбассе она назвала конфликт не " российской агрессией" , а " гражданской войной". Об этом сама журналистка рассказала в телеэфире после того, как оказалась на территории Брянской области.

" На словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не российской агрессией… Как объяснили, это главная причина" , — цитирует девушку сайт Первого канала.





Она отметила, что ее допрос в Службе безопасности Украины длился 2,5 часа, в течение которых сотрудники СБУ пытались выяснить цели ее пребывания в стране.