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Россия не собирается просить США об отмене санкций
Россия не может выстроить с США эффективное сотрудничество из-за санкций Вашингтона. С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова передаёт газета «Коммерсантъ».
«Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идёт о недружественном поведении в отношении нашей страны […] выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю», — заявил Антонов.
Антонов добавил, что выстраивание эффективных отношений зависит от Вашингтона. 28 августа дипломат встретился с американским послом в России Джоном Теффтом. Пост посла в США Анатолий Антонов занимает с 21 августа.
2 августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России. Документ расширяет ограничительные меры, принятые администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Новые санкции усложняют процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более. Кроме того, закон усложняет главе государства процесс отмены ограничительных мер. Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». В Европейском союзе действия США назвали односторонними.
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