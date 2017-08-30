Россия не собирается просить США об отмене санкций



Россия не может выстроить с США эффективное сотрудничество из-за санкций Вашингтона. С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов . Его слова передаёт газета «Коммерсантъ»

«Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идёт о недружественном поведении в отношении нашей страны […] выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю», — заявил Антонов.





Антонов добавил, что выстраивание эффективных отношений зависит от Вашингтона. 28 августа дипломат встретился с американским послом в России Джоном Теффтом . Пост посла в США Анатолий Антонов занимает с 21 августа.