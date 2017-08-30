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В МВД Украины прокомментировали ситуацию с журналисткой Первого канала
Фото: ВКонтакте
Журналистке Первого канала Анне Курбатовой запрещён въезд на Украину из-за «антиукраинской деятельности», заявил советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк.
«Курбатова будет принудительно выдворена с территории Украины с последующим запретом въезда за антиукраинскую деятельность», — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.
Ранее посольство России направило ноту в МИД Украины с требованием принять меры после инцидента с Курбатовой.
30 августа появилась информация о том, что в Киеве похитили журналистку Анну Курбатову. По данным Первого канала, её могли задержать сотрудники СБУ. В ведомстве заявили, что журналистку депортируют в Россию.
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