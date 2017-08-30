В МВД Украины прокомментировали ситуацию с журналисткой Первого канала

Журналистке Первого канала Анне Курбатовой запрещён въезд на Украину из-за «антиукраинской деятельности», заявил советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк.

«Курбатова будет принудительно выдворена с территории Украины с последующим запретом въезда за антиукраинскую деятельность», — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Ранее посольство России направило ноту в МИД Украины с требованием принять меры после инцидента с Курбатовой.