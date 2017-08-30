У сына Фриске нашелся другой отец

По словам юристов, представляющих интересы семьи Фриске, речь идет о мужчине, с которым певицу «свела работа». «Его хорошо знают близкие Жанны. Они с Жанной поселились вместе в ее квартире. Бойфренд артистки любил Жанну, но его смущало, что ее заработки больше и она успешнее. Из-за этого у них случались ссоры», — пояснили адвокаты, добавив, что свои отношения пара не афишировала.

По словам защитников, когда Фриске познакомилась с Шепелевым, она якобы «металась между двумя мужчинами». «Дело в том, что в начале отношений с Шепелевым певица время от времени продолжала встречаться с бывшим возлюбленным. Разрыв произошел не сразу. Жанна делилась с отцом, говорила, что не знает, кого из женихов предпочесть», — рассказали они.

Адвокаты отметили, что теперь этого мужчину «терзают сомнения», не может ли он быть настоящим отцом ее сына.

«Мы допускаем, что Жанна могла забеременеть от бывшего гражданского мужа, но после приняла решение окончательно порвать с ним. И, родив в Америке Платона, сама в роддоме попросила записать его отцом Шепелева. Ведь экс-бойфренд не хотел детей, говорил, что не готов становиться отцом. А Шепелев, по мнению Жанны, мог бы стать хорошим папой будущему малышу», — пояснили юристы.

Адвокаты подчеркнули, что считают необходимым «снять все сомнения» и предлагают Шепелеву «по доброй воле пройти текст ДНК».

Имя этого мужчины известно « Комсомольской правде », но, как отмечает газета, он «пока предпочитает избегать публичности».

Кроме того, причиной конфликтов остается сын Фриске. Отец певицы, Владимир Фриске, ранее заявлял, что не видел внука 1,5 года из-за нарушения Шепелевым решения суда, по которому бабушка с дедушкой могут видеться с внуком каждую третью субботу месяца в присутствии психолога на нейтральной территории.