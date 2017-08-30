Ходячие мертвецы: осы оживили детскую куклу, сделав из нее гигантское гнездо

Пользователь социального новостного сайта Reddit под ником ho-tron разместил фотографию старой детской куклы, висящей на ветке дерева.

На фото видно как из поломанной игрушки осы сделали себе гигантское гнездо.

Снимок получился настолько устрашающим, что многие пользователи ресурса были в буквальном смысле напуганы.

"Как кому-то удалось запечатлеть на фото все мои ночные кошмары?" — прокомментировал фотографию пользователь под ником CaptainAmortgagica.

Другие посетители ресурса принялись сравнивать куклу-гнездо с живым мертвецом и огромным человеком-мутантом, повисшим на ветке.