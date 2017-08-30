Одно из ведущих риэлторских агентств Москвы составило рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду. На первом месте оказались апартаменты площадью 282 квадратных метра на улице Остоженка. Чтобы провести месяц в таком жилье, нужно будет отдать 750 тысяч рублей.



Второе место рейтинга — у квартиры площадью 165 " квадратов" в Плотниковом переулке в районе Арбата. Здесь установлена мебель и сантехника лучших европейских брендов. Стоимость — 550 тысяч рублей в месяц. " Бронза" — у дизайнерской квартиры в 140 квадратных метров на Большой Якиманке. Жилье в ЖК " Дружба" сдается за 450 тысяч.



На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились соответственно квартиры в Малом Каковинском переулке у станции метро " Смоленская" и апартаменты в доме бизнес-класса на Нахимовском проспекте. Первая сдается за 450 тысяч, вторая — за 420 тысяч.