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ИГ взяло ответственность за нападение в Каспийске
Фото: NewsTeam
Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает SITE Intel Group со ссылкой на информагентство боевиков Амак.
28 августа неизвестные, вооружённые ножами, напали на сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошёл на автозаправке. В результате нападения один полицейский скончался, второй — получил ранения. Оба нападавших были убиты. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
19 августа в Сургуте 19-летний Артур Гаджиев попытался поджечь торговый центр, а затем напал с ножом на семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», однако следствие отказывается квалифицировать инцидент как теракт.
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