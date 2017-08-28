Захарова: Москва не требовала от Вашингтона сократить дипмиссии США в России



Российская сторона не требовала, а лишь предложила США сократить численность сотрудников американских дипмиссий в России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».



«Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее стало известно, что посольство США к 1 сентября сократит штат сотрудников дипмиссии в России до 455 человек.

