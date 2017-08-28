Интернет-пользователи обсуждают фотографию техасского пса, который разгуливал по улицам пострадавшего от урагана «Харви» техасского города Синтон с огромным пакетом собачьего корма. Пользователи социальных сетей начали шутить, что животное приготовилось встречать природную стихию, взяв с собой все самое необходимое.

По данным издания Chouston Chronicle, снимок пса-оптимиста выложила в Сеть жительница города Синтон Тиле Докенс. За сутки жизнеутверждающая фотография набрала уже свыше 25 тысяч репостов.

Как удалось выяснилось позже, пес по кличке Отис сбежал от хозяев, уехавших из города на время урагана. Пес принадлежит пятилетнему мальчику, и пока его нет, за животным должен был присматривать его дедушка Сальвадор, который заметил пропажу пса и корма только на следующий день.