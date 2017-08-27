Макгрегор хотел упасть на ринг в бою с Мейвезером



Ирландский чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор считает, что судья должен был позволить ему упасть на ринг, вместо того чтобы останавливать бой с непобеждённым экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Я подумал, что бой был остановлен немного рано: я бы хотел удариться о ринг. Судья мог бы дать продолжить, позволив ему уронить меня», — приводит слова Макгрегора BBC.



Поединок, проходивший по правилам бокса, завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде. Однако один из судей после трёх раундов отдавал предпочтение Макгрегору со счётом 30:27.



Ранее сообщалось, что Мейвезер обнял Макгрегора на пресс-конференции после боя.