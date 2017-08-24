СМИ: атаку в Сургуте расследуют как теракт

Следствие рассматривает версию теракта при расследовании нападения в Сургуте как основную, несмотря на то, что дело заведено о «покушении на убийство», сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что по подозрению в причастности к атаке были задержаны не менее десяти человек.

По данным источника, близкого к следствию, двоим знакомым нападавшего Артура Гаджиева предъявлены обвинения в пособничестве теракту.

Мужчина с муляжом «пояса смертника» напал с ножом на прохожих в центре Сургута утром 19 августа. Он успел ранить семь человек, после чего его застрелил полицейский.

Подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» агентство Furat Media опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в российском Сургуте мужчины.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.