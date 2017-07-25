Красота и жестокость: женщины-рестлеры

В Лондоне несколько раз в месяц проходят соревнования по женскому рестлингу. Здесь женщины демонстрируют сложные атлетические упражнения, например, прыгают с угловых стоек, чтобы положить своего соперника на мат, переворачиваются и закручиваются в сложные позиции. Они превращают поединки в целые шоу, надевая яркие костюмы и разнообразные маски, например, Святой Смерти. Красота и жестокость женщин-рестлеров — в нашей фотогалерее
10:55 фоторепортаж
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