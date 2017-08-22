Главные события вторника

У посольства США в Москве выстроилась гигантская очередь

Очередь из желающих получить американскую визу выстроилась у посольства США на Новинском бульваре в Москве, передает корреспондент РИА Новости

«Американцы будут в шоке»: КНДР показала видео уничтожения Гуама

В КНДР выпустили видео, демонстрирующее возможный ракетный удар по американскому острову Гуам. Ролик доступен на YouTube-канале uriminzokkiri.

Двойника Путина признали врагом Украины

Резидент Comedy Club Дмитрий Грачев , известный широкой публике благодаря многочисленным пародиям на президента России Владимира Путина, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Роднина рассказала об «иступленном фанатизме» Поклонской

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина на своей странице в Instagram дала совет своей коллеге Наталье Поклонской по поводу ее отношения к Николаю II

В Виннице нашли " подарок от Гитлера"

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Жители Винницы вместе с археологами нашли немецкий сейф времен Второй мировой войны. Об этом сообщает vezha.vn.ua со ссылкой на представителя Винницкого областного краеведческого музея Ольгу Грабовскую.

Россия погасила последний долг СССР

Россия погасила задолженность по обязательствам СССР перед Боснией и Герцеговиной. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба Минфина

Российские банки могут лишится сотен миллиардов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа рассмотрит жалобу Сбербанка на иск «Транснефти» , которая смогла отсудить 66 миллиардов рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Порошенко и глава Пентагона выступят с заявлением

Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко 2

Украинский лидер Пётр Порошенко и глава Минобороны США Джеймс Мэттис после встречи 24 августа выступят с заявлением для СМИ. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.

Серебренникову предъявили обвинение

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

В Индии раскрыли тайну появления голубых собак

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