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Главные события вторника

Арест Кирилла Серебренникова и другие события дня
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У посольства США в Москве выстроилась гигантская очередь
Очередь из желающих получить американскую визу выстроилась у посольства США на Новинском бульваре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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«Американцы будут в шоке»: КНДР показала видео уничтожения Гуама
В КНДР выпустили видео, демонстрирующее возможный ракетный удар по американскому острову Гуам. Ролик доступен на YouTube-канале uriminzokkiri.
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Двойника Путина признали врагом Украины
Резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный широкой публике благодаря многочисленным пародиям на президента России Владимира Путина, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.
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Роднина рассказала об «иступленном фанатизме» Поклонской
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина на своей странице в Instagram дала совет своей коллеге Наталье Поклонской по поводу ее отношения к Николаю II.
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В Виннице нашли " подарок от Гитлера"
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Жители Винницы вместе с археологами нашли немецкий сейф времен Второй мировой войны. Об этом сообщает vezha.vn.ua со ссылкой на представителя Винницкого областного краеведческого музея Ольгу Грабовскую.

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Россия погасила последний долг СССР
Россия погасила задолженность по обязательствам СССР перед Боснией и Герцеговиной. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба Минфина.
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Российские банки могут лишится сотен миллиардов рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа рассмотрит жалобу Сбербанка на иск «Транснефти», которая смогла отсудить 66 миллиардов рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.
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Порошенко и глава Пентагона выступят с заявлением
Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко 2
Украинский лидер Пётр Порошенко и глава Минобороны США Джеймс Мэттис после встречи 24 августа выступят с заявлением для СМИ. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
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Серебренникову предъявили обвинение
Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
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В Индии раскрыли тайну появления голубых собак
@animalprotectioncell
В индийском городе Мумбай закрыли предприятие, которое обвинили в сбросе промышленных отходов и красящих веществ в местную реку. В результате действий компании шерсть десятка собак стала голубой, пишет во вторник, 22 августа, The Guardian.
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