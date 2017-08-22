Российский боевой робот «Нерехта» был впервые продемонстрирован иностранным наблюдателям на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр форума.

«В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой робота «Нерехта», танка Т-90 и боевой машины пехоты (БМП К-17) «Бережливый». Был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет «Корнет» из БМП К-17 с ходу», — заявили в пресс-центре.

«Нерехта» вооружён 12,7-миллиметровым пулемётом «Корд», позволяющим вести огонь в дистанционном режиме по 600-750 выстрелов в минуту.