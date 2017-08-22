Юлия Калинина будет исполнять обязанности главы " Гоголь-центра" вместо задержанного по подозрению в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова , передает РИА " Новости".

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что худрука " Гоголь-центра" подозревают в организации хищений на сумму не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-14 годах на реализацию проекта " Платформа".

Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинения по статье УК РФ " Мошенничество в особо крупном размере".

В мае 2017 года по месту жительства и работы Серебренникова прошли обыски. Тогда сообщалось, что по делу о мошенничестве в " Седьмой студии" он проходит как свидетель. Тогда же у него был изъят загранпаспорт.

По версии следствия, Малобродский, будучи генеральным продюсером " Седьмой студии" , в 2012 году вступил в сговор с Итиным и Масляевой с целью похитить часть средств, выделенных на культурные проекты. Одним из них, по версии Следственного комитета, был непоставленный спектакль " Сон в летнюю ночь".