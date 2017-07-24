«Не слишком умный». В сети посмеялись над Трампом

Президент США Дональд Трамп подвергся насмешкам за то, что пытался увидеть солнечное затмение без очков. Фотография щурящегося Трампа появилась на первой полосе New York Daily News с подписью «Not too bright!», что можно перевести и как «Не слишком ярко», и как «Не слишком умный»
11:59 фоторепортаж
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Пользователи попытались изобразить затмение, которое им действительно хотелось бы увидеть
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Неловко из-за выходки мужа. «Посмотрите на Меланию — боже, куда я попала
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«Нет, ношение очков во время затмения не защитит вас от глупости Трампа»
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