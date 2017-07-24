«Не слишком умный». В сети посмеялись над Трампом
Президент США Дональд Трамп подвергся насмешкам за то, что пытался увидеть солнечное затмение без очков. Фотография щурящегося Трампа появилась на первой полосе New York Daily News с подписью «Not too bright!», что можно перевести и как «Не слишком ярко», и как «Не слишком умный»
11:59 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Веселые пародии на знаменитостей
2 августа, 10:37
Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»
31 июля, 08:21
ДТП на Волоколамском шоссе
25 июля, 11:20
Откровенная фотосессия в храме
25 июля, 16:01
Проклятье августа
14 августа, 13:08
Знаменитые красотки на пляже этим летом
24 июля, 12:16
Знаменитости в купальниках этим летом
4 августа, 12:29
«Жара» в Баку
28 июля, 11:21
Красота по-бразильски. Конкурс на лучшие ягодицы
11 августа, 10:09
Дуров бросил вызов Путину. У кого круче фото без рубашки
17 августа, 15:20