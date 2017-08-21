«Да, я вышла замуж!»: Нюша впервые рассказала о тайной свадьбе

Нюша наконец-то внесла ясность в то, что на самом деле происходит в её личной жизни. Артистка официально подтвердила, что теперь является законной женой своего возлюбленного — Игоря Сивова . Как видно, поклонники, вычислившие, что исполнительница недавно сыграла тайную свадьбу на Мальдивах не ошиблись.

Вот только к чему была вся секретность? Нюша объяснила: прежде она принципиально никогда не комментировала отношения с Игорем. Но всему, как известно, своё время и теперь она готова быть с фанатами более откровенной. «Хочу развеять все слухи, домыслы и сплетни… Официально сообщаю, что я вышла замуж! Я никогда не говорила о своей личной жизни, поэтому это событие я тщательно скрывала. Пришло время вам об этом все рассказать!» — объявила Нюша в социальных сетях.

О начале романа Нюши и Игоря стало известно в декабре прошлого года, а уже этой весной певица получила заветное предложение руки и сердца. Между прочим, Нюша не исключает, что вскоре может уйти в декретный отпуск. Она мечтает о рождении ребенка и даже согласна ради такого дела сделать перерыв в карьере.