Названа причина гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу

Чемпиона мира по паурлифтингу мог убить боец MMA из-за спора о превосходстве видов спорта.

В убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске подозревают бойца ММА. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сообщается, что убийству Драчева предшествовал спор, что круче — «октагон ММА или качалка». В результате конфликта Андрей Драчев получил травму головы, которая оказалась смертельной.

Боец ММА находится в розыске. Телеканал «Звезда» сообщает , что полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу Аллахверанова Анара Алияра Оглы 1992 года рождения.

Инцидент произошел рано утром около кафе " Галерея". Очевидцы утверждают, что Драчев не хотел драться и предложил обидчику выяснить отношения на ринге, но тот отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В Федерации пауэрлифтинга России прокомментировали трагическую гибель спортсмена, назвав ее трагедией. Андрея Драчева охарактеризовали как " доброго и бесконфликтного человека".