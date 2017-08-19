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Сенатор Маккейн прошел первый курс химиотерапии
Американский сенатор Джон Маккейн прошел первый курс лучевой и химиотерапии. Об этом сообщает Reuters.
Врачи обнаружили опухоль головного мозга у Маккейна после операции по удалению сгустка крови над его левым глазом. Впервые об этом стало известно месяц назад.
" Спасибо команде Mayo Clinic — мы ценим все, что вы делаете" , — написал сенатор в твиттере, поблагодарив медиков, которые работали с ним.
В конце июля сообщалось, что Маккейн будет проходить курс лечения в клиники родного штата Аризона.
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