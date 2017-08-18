Сирийская армия окружила боевиков ИГ в центре страны

Сирийские правительственные войска и ее союзники окружили позиции «Исламского государства» в центральной Сирии после ряда успешных операций, сообщили государственные СМИ. За последние дни большой анклав «Исламского государства» вокруг поселения Акербат окончательно был окружен сирийскими войсками и союзным им ополчением, сообщает Reuters

Акербат находится в 37 км к востоку от города Аль-Саламия и неподалеку от единственной дороги в Алеппо. Уничтожение террористов на этой территории снизило бы опасность трассы, отмечается в сообщении.

Кроме того, британская Сирийская обсерватория по правам человека отмечает, что в последнее время сирийская армия также добилась успехов на востоке страны.