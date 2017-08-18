Бывший глава СБУ назвал виновных в потере Украиной Крыма



«Нас не предали лишь крымские татары. Все крымскотатарские организации и Меджлис ( «Меджлис крымско-татарского народа» , организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру» ) не отвернулись от Украины и не признали российскую власть в Крыму. Все остальные же представители Партии Регионов и КПУ оказались предателями», — заявил Наливайченко.



Он добавил, что сторонниками воссоединения Крыма с Россией на полуострове оказались военнослужащие украинской армии, сотрудники СБУ, представители местных органов власти. Так, по словам Наливайченко, бывший глава СБУ в Севастополе Петр Зима сейчас перешел на службу в ФСБ России

Киев не теряет надежды вернуть Крым под свой контроль. 13 июля Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова закрыт.





Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.