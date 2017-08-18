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При теракте в Испании пострадала россиянка

При теракте в Испании пострадала россиянка
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В результате теракта, произошедшего в Барселоне 17 августа, пострадала россиянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Ростуризма Евгения Гайву.
По его словам, женщина получила легкие ранения. Медицинскую помощь ей оказали на месте, госпитализировать россиянку не пришлось.
Гайва подчеркнул, что данных о других пострадавших гражданах РФ пока нет, информация уточняется.
Днем 17 августа на туристов, гулявших по пешеходному бульвару Рамбла в Барселоне, наехал микроавтобус. Он проехал примерно 600 метров, прежде чем остановиться. В результате погибли 13 человек, пострадали еще около ста. Водитель автобуса скрылся с места преступления.
Полиция официально назвала случившееся терактом.
Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
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