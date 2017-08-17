Главные события у вас в почте
Россия призвала проверить данные о поставках Западом химоружия в Сирию
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо проверить сведения о поставках США и Великобританией запрещенных отравляющих средств в Сирии.
Ранее замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад сообщил, что отравляющие вещества, обнаруженные в оставленных террористами складах оружия в восточном Дамаске и Алеппо, были произведены американскими и британскими фирмами. Однако представители компаний уже опровергли обвинения в их адрес.
По словам российского дипломата, если данные будут подтверждены, то это означает нарушение Конвенции о запрещении химоружия.
В среду состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по химическому разоружению САР. Как отметил российский постпред, на встрече не обсуждались сведения о возможных поставках химвеществ США и Британии в Сирию.
Отвечая на вопрос о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что " конечно, но мы нужны увидеть подтверждение этого". Российский дипломат также отметил, что проверка этих данных может быть " в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)".
Информацию о поставках прокомментировали также в Пентагоне. В министерстве обороны США отметили, что Вашингтон оказывает содействие лишь тем проверенным группировкам, борющимся с ИГ*. При этом, как заметили американские военные, " в эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества" , о которых заявляла сирийская сторона.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Оставить комментарий