Россия призвала проверить данные о поставках Западом химоружия в Сирию



Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо проверить сведения о поставках США и Великобританией запрещенных отравляющих средств в Сирии.



Ранее замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад сообщил, что отравляющие вещества, обнаруженные в оставленных террористами складах оружия в восточном Дамаске и Алеппо, были произведены американскими и британскими фирмами. Однако представители компаний уже опровергли обвинения в их адрес.

По словам российского дипломата, если данные будут подтверждены, то это означает нарушение Конвенции о запрещении химоружия.





В среду состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по химическому разоружению САР. Как отметил российский постпред, на встрече не обсуждались сведения о возможных поставках химвеществ США и Британии в Сирию.

Отвечая на вопрос о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что " конечно, но мы нужны увидеть подтверждение этого". Российский дипломат также отметил, что проверка этих данных может быть " в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)".





Информацию о поставках прокомментировали также в Пентагоне . В министерстве обороны США отметили, что Вашингтон оказывает содействие лишь тем проверенным группировкам, борющимся с ИГ*. При этом, как заметили американские военные, " в эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества" , о которых заявляла сирийская сторона.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

