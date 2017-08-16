Французы недовольны работой Макрона



Большинство граждан Франции недовольны работой главы государства Эммануэля Макрона . Об этом свидетельствуют данные социологического опроса. Данные исследования публикует компания Harris Interfactive.

Недовольство работой Макрона выразили 62% респондентов. В то же время 37% опрошенных довольны деятельностью политика на посту президента Франции. 1% респондентов затруднились с ответом. Опрос проводился с 8 по 10 августа в интернете. В нём поучаствовали 994 человека. По данным центра Ifop, в июле рейтинг Макрона показал рекордное снижение за всю историю Франции. Популярность президента снизилась за один месяц на 10% и достигла отметки в 54%. Недовольство граждан вызвал скандал, связанный с сокращением оборонного бюджета. Макрон одобрил план сокращения финансирования вооружённых сил Франции на 850 миллионов евро, несмотря на то что во время предвыборной кампании обещал увеличить бюджет армии на 2%.