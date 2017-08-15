Цена на золото снижается максимальными темпами

Котировки контрактов на золото с поставкой в ходе торгов в Нью-Йорке снизились почти на один процент, до $1279,30 за тройскую унцию.

Отмечается, что этому способствовали хорошие экономические данные из США, которые повысили спрос на рисковые активы, а также более спокойная риторика между Штатами и Корейской Народной Демократической республикой.