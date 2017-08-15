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Цена на золото снижается максимальными темпами
Котировки контрактов на золото с поставкой в ходе торгов в Нью-Йорке снизились почти на один процент, до $1279,30 за тройскую унцию.
Отмечается, что этому способствовали хорошие экономические данные из США, которые повысили спрос на рисковые активы, а также более спокойная риторика между Штатами и Корейской Народной Демократической республикой.
До этого глава Пентагона Джим Мэттис и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что администрация президента Трампа рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать КНДР зоной, свободной от ядерного оружия.
Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от удара по острову Гуам в Тихом океане, на котором базируются американские военные.
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