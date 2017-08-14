ВМС Украины озвучили цели строящегося американцами оперативного центра в Очакове

Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове, которое начали инженерные подразделения США, не предполагает базирования флота других государств, заявил глава пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чубук. В эфире украинского бюро «Радио свобода» представитель ВМС сообщил, что речь идет о строительно-ремонтном проекте «в интересах базирования именно украинских военно-морских сил и никак не в интересах базирования флота другой страны», передает РИА «Новости»

По словам Чубука, данную инфраструктуру планируется активно использовать в ходе украинско-американских учений Sea Breeze с приглашением флотов других стран, что «должно повысить качество их проведения».

Пресс-секретарь командования украинских ВМС добавил, что реализация проекта началась еще в 2009 году с целью усовершенствования инфраструктуры и повышения уровня обороны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бойцы первого мобильного стройбата ВМС США в Очакове (Николаевская область) приступили к строительству оперативного центра, предназначенного для ВМС Украины. В ВМС США уточнили, что работы ведутся в рамках помощи союзникам.