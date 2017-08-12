В США засняли розовых дельфинов

Редчайшие розовые дельфины совершенно случайно попал в объектив любительской камеры. Животное заметили вовремя в судоходном канале в американском штате Луизиана.

Ролик выложили в Сеть супруги, путешествовавшие на круизном корабле — они и сняли сцену того, как два необычных морских млекопитающих резвились в воде.

По словам женщины, она чуть не упала за борт от удивления. Снять обоих дельфинов разом ей, к сожалению, не удалось. Также создательница видео призналась, что ни одна съемка не способна передать ту гамму эмоций, которую она испытала.