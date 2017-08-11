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Деловая газета «Взгляд»

США прокомментировали возможность закрытия генконсульства России

В США оценили возможность закрытия генконсульства России
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США рассматривают все варианты ответа на решение Москвы сократить персонал американских дипмиссий, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Он заявил, что США «со всей серьезностью» относится к решению Москвы, причем российские контрмеры Белый дом считает «неоправданными», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, рассматривается ли вариант закрытия одного из генконсульств, представитель СНБ сказал, что американские власти «рассматривают варианты ответа».
Напомним, СМИ сообщали, что в ответ на контрмеры Москвы Вашингтон может потребовать закрыть одно из российских генконсульств в США.
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РИА Новости
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