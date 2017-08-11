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США прокомментировали возможность закрытия генконсульства России
США рассматривают все варианты ответа на решение Москвы сократить персонал американских дипмиссий, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Он заявил, что США «со всей серьезностью» относится к решению Москвы, причем российские контрмеры Белый дом считает «неоправданными», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, рассматривается ли вариант закрытия одного из генконсульств, представитель СНБ сказал, что американские власти «рассматривают варианты ответа».
Напомним, СМИ сообщали, что в ответ на контрмеры Москвы Вашингтон может потребовать закрыть одно из российских генконсульств в США.
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