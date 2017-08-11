Подготовку российских летчиков изменили с учетом сирийского опыта



Боевая подготовка летчиков в ВКС России была изменена с учетом полученного в Сирии опыта, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев . «Мы по итогам работы в Сирии внесли определенные изменения в планы боевой подготовки, внесли изменения в планы подготовки курсантов», — цитирует Бондаренко ТАСС

Главком отметил, что боевая подготовка в ВКС также претерпела изменения.



«Мы отрабатываем новые приемы и способы нанесения ударов по наземным целям, исходя из сирийских событий», — добавил Бондаренко.



Также он подчеркнул, что российская авиация достигла в Сирии «прекрасных результатов», напомнив, что сирийская кампания выявила как положительные, так и отрицательные стороны авиационной техники.





«Практически любое неуправляемое вооружение применяется так же, как управляемое за счет систем вооружения самолета или вертолета. Поэтому результаты говорят сами за себя: два-три метра — максимальное отклонение" , — заявил главком, добавив, что от ВКС России «не пострадал ни один мирный житель, мы только уничтожаем бандитов ИГ ».



Напомним, 26 июля Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола к соглашению от 26 августа 2015 года о дислокации боевой авиации в Сирии.

Согласно соглашению группировка ВКС России дислоцируется в Сирии бессрочно, аэродром Хмеймим предоставляется российской стороне безвозмездно. Личный состав авиагруппы наделяется дипломатическим статусом.