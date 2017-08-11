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"Россия испытывает кибероружие": США о сбое в работе GPS в Черном море
Сбой в работе GPS на судах в Чёрном море может быть вызван испытанием Россией кибероружия. С таким предположением выступил британский журналист Дэвид Хемблинг.
Материал обозревателя публикуется в журнале New Scientist.
«Сообщения о проблемах со спутниковой навигацией на Чёрном море наводят на мысль, что Россия, возможно, испытывает новую систему «спуфинга» GPS», — говорится в статье.
Хемблинг предположил, что речь идёт о «новой форме электронного оружия». Журналист уверен, что в ближайшем будущем технология будет доступна как развитым странам, так и странам-изгоям. 22 июня появилась информация, что, как минимум, 20 кораблей столкнулись с проблемой в работе GPS-навигаторов. Все они находились в Чёрном море, тогда как оборудование указывало, что суда находятся в аэропорту Геленджика. Об инциденте сообщили в Управлении США по делам торгового флота. Журналист уверяет, что этот случай стал первой в истории зафиксированной массовой манипуляцией с GPS-навигаторами. Эта технология позволит обманывать средства наведения многих ракет, бомб и беспилотных летательных аппаратов Североатлантического альянса, функционирующих благодаря GPS-навигации. Автор статьи утверждает, что подобная система действует вокруг московского Кремля.
Спуфинг-атака — фальсификация местонахождения в объекта или человека для получения незаконного преимущества.
Спуфинг-атака — фальсификация местонахождения в объекта или человека для получения незаконного преимущества.
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