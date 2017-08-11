«Россия испытывает кибероружие»: США о сбое в работе GPS в Черном море

Сбой в работе GPS на судах в Чёрном море может быть вызван испытанием Россией кибероружия. С таким предположением выступил британский журналист Дэвид Хемблинг.



Материал обозревателя публикуется в журнале New Scientist.



«Сообщения о проблемах со спутниковой навигацией на Чёрном море наводят на мысль, что Россия, возможно, испытывает новую систему «спуфинга» GPS», — говорится в статье.

