Counter Punch о политике США в Сирии: вопиющая глупость

Когда в книгах будут писать об истории конфликта в Сирии, для рассказа о том, как Соединённые Штаты занимались финансированием, подготовкой и вооружением повстанческих группировок, потребуется очень объёмная глава, пишет для Counter Punch обозреватель Джон Уайт

« (Ранее. — ИноТВ) Вашингтон свернул программу ЦРУ по поддержке «умеренных повстанцев» в Сирии, которая обошлась американским налогоплательщикам в сумму более одного миллиарда долларов и затянула конфликт, в ходе которого погибло до 400 тысяч человек. Многих из этих людей ждала ужасная смерть. Программа же была закрыта таким образом, как будто какая-то международная корпорация закрыла неудавшееся коммерческое предприятие за рубежом», — с возмущением пишет автор.

Никто не говорит о том, что эта программа была открыта в нарушение международного права. Никто не вспоминает о том, что эта программа действовала по большому счёту в интересах выходцев не из Сирии, а из других стран, которые приехали в страну, движимые не желанием установить демократию, а стремлением навязать религиозную и культурную тиранию, отмечает Уайт.

«А теперь давайте на секунду представим другую ситуацию, — предлагает автор. — Вообразите, что было бы, если бы это российская ФСБ инициировала такую программу в поддержку вооружённого восстания, организованного в основном религиозными экстремистами со склонностями к пыткам, порабощению женщин и отрубанию голов, а целью программы было бы свержение светского правительства в многоконфессиональном и многонациональном государстве. Только представьте, как на это отреагировали бы на Западе: уровень возмущения пробил бы потолок — и не без причин».

Тем же людям, по мнению Уайта, которые утверждают, что Запад поддерживал в Сирии только «умеренных, рубящих головы фанатиков», а вовсе не радикальных экстремистов, стоит указать на то, что сирийскому народу не предоставили возможности выбирать между ними.

Ранее американские СМИ писали о том, что часть американского оружия оказалась у боевиков группировки «Джабхат Фатх аш-Шам»*, а некоторые повстанцы примкнули к ней, что лишь укрепило опасения многих в администрации Обамы по поводу этой программы, вспоминает Уайт. Это событие, по его мнению, наглядно показывает «вопиющую и незамутнённую глупость политики США в Сирии».

«А что, по их мнению, должно было произойти? Неужели ЦРУ действительно верило в то, что милые «умеренные повстанцы» с новеньким блестящим американским оружием < …> не привлекут внимание плохих, радикальных повстанцев? Они действительно настолько никчёмны и так катастрофически плохо разбираются в обстановке региона, в господство над которым за последние 70 лет вложили столько усилий?» — задаётся вопросом Уайт.

С самого начала Вашингтон и его союзники, полагает автор, в корне неправильно оценили обстановку не только в Сирии, но и во всём регионе. «Арабская весна» 2011 года застала США врасплох как своими масштабами, так и своей стремительностью. Её результатом стала паника в Вашингтоне и катастрофическое военное вторжение в Ливию, которое лишь раздуло пламя джихадизма.

В 2013 году, когда ЦРУ открыло свою программу, в Сирии уже шли массовые убийства в духе красных кхмеров. Хотя, считает автор, нельзя утверждать, что каждый сирийский повстанец был исламистским экстремистом, однако именно радикальные элементы играли роль двигателя конфликта.

Несмотря ни на что, ЦРУ всё равно продолжало влиять на ситуацию в Сирии, хотя у США, по мнению Уайта, не было на это ни законных, ни моральных прав. «Не то чтобы законность и мораль когда-либо сдерживали эту организацию, операции которой, если обратиться к истории, всё время походили на действия террористических организаций. К счастью, в Сирии эти действия закончились ничем», — с удовлетворением констатирует Уайт.