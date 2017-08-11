В Киеве недосчитались денег на строительство стены на границе с Россией

Строительству стены на границе Украины с Россией может помешать недостаточное финансирование. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил пресс-секретарь украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян , передает «Интерфакс-Украина»

«Состояние финансирования проекта составляет чуть более 15 процентов от необходимого. За 2015-2016 годы должны были выделить более двух миллиардов гривен (4,7 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру» ), а выделили 600 миллионов (около 1,4 миллиарда рублей)», — отметил он.

По его словам, на 2017 год предусмотрено выделение средства в размере 500 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей). «Но это пока еще не реализовано на практике», — добавил Слободян.

Ранее 11 августа сообщалось, что суд в Киеве арестовал фигуранта дела о хищении средств на постройку стены на границе с РФ, директора компании «Агентство защиты информации» Александра Кашубу. Днем ранее стало известно, что сооружение, возводимое правительством Украины на восточных рубежах, в некоторых местах уже подрыли и продырявили кабаны.