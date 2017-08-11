ДНР: силовики обстреляли ополченцев во время брифинга Хуга

Военные ДНР обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле позиций ополченцев во время брифинга первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга. По их данным, огонь открыли подразделения 72 отдельной механизированной бригады ВС Украины.

"Официально заявляю, что в указанном районе в данный период времени все подразделения ВС ДНР строго выполняли режим прекращения огня. Это также подтверждают представители СЦКК", — подчеркнул представитель оперативного командования самопровозглашенной республики.

Как уточняет «Интерфакс» , обстрел велся в направлении позиций военных ДНР и районов, прилегающим к населенному пункту Ясиноватая.