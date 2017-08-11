Зачем американцы строят военно-морскую базу на Украине

Соединённые Штаты начали строительство военно-морского оперативного центра в Очакове, сообщает сайт Военно-морских сил США. Город, расположенный близ устья Днепра, после присоединения Крыма к России стал одним из центров украинских ВМС. Официально работы выполняются для армии Украины, однако на деле, по мнению экспертов, база создаётся для американских военных. RT выяснял, представляет ли это угрозу для безопасности России.



Строительные пчёлы



25 июля 2017 года в Очакове, расположенном в 150 км от Крыма, прошла церемония закладки военно-морского оперативного центра, предназначенного для общевойсковых и морских учений, сообщает сайт navy.mil. Возводить военную базу будут военнослужащие строительных батальонов ВМС США. Сообщается, что американские военные находятся в Очакове с апреля. Несколько месяцев у них заняли логистические вопросы, а также подписание необходимых документов.



Строить военную базу на Украине будет 1-й Военно-морской мобильный строительный батальон ВМС США. Известные как «морские пчёлы» (Seabees) эти батальоны существуют со времён Второй мировой войны.



1-й Военно-морской мобильный строительный батальон входит в структуру Атлантического флота ВМС США. Его девиз «первые и лучшие».





«Начало строительства на Украине — это значительное достижение для батальона, заявил куратор работ младший лейтенант Джейсон Макги . — Наша способность максимизировать Европейские инициативы по безопасности на Украине имеет стратегическое значение и в конечном счёте укрепит обороноспособность принимающей страны и её инфраструктуру, укрепит двусторонние связи и возможности проведения совместных учений».

В планах американских стройбатовцев в Очакове также — мастерская для ремонта боевых катеров и контрольно-пропускные пункты с ограждением по периметру.



«Эти проекты ждали своего воплощения много лет, и видеть, как они реализуются, это большое достижение для «морских пчёл» — говорит Макги.



В терминологии ВМС США военно-морскими оперативными центрами называют организации управления оперативного уровня, предназначенные для гибкого применения военно-морских сил во всех типах военных операций. Новый центр расположится на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины по соседству с 73-м морским центром спецопераций украинских военно-морских сил, в чьи задачи входит проведение диверсионной деятельности.



Американские военные строители не в первый раз работают на территории Очаковской базы. В 2012 году они возвели там слип для пуска моторных лодок.



Повелители моторных лодок



Официально американцы строят военно-морской оперативный центр для украинских ВМС.



По его словам, то, что досталось Незалежной от советского Черноморского флота, находится в удручающем состоянии.



«Это бумажная структура, которая висит на балансе государства. Там всего один действующий корабль — это флагман «Гетман Сагайдачный», — отмечает эксперт. — Кроме него в составе ВМС Украины находятся корвет «Винница», десантный корабль «Юрий Олефиренко» (базируется как раз в Очакове), малый разведывательный корабль «Переяслав». Всё остальное — катера, вспомогательные суда и поставляемые американцами надувные лодки. Командует этой «непобедимой армадой» вице-адмирал Игорь Вороненко, основная военная специальность которого — танкист».



Как отмечает Коновалов, для управления полуразвалившимися кораблями и резиновыми лодками не нужен суперсовременный командный центр, а значит, американцы строят его не для Украины, а для себя. «Если оперативный военно-морской центр строится для украинского флота, то почему его не строят украинцы? — продолжил эксперт. — Ответ очевиден. Данная инфраструктура на самом деле является элементом закрепления военных структур Соединённых Штатов на территории Украины».



Очаково плюс



С точки зрения Коновалова, вслед за строительством военно-морского центра последует создание и других опорных пунктов вооружённых сил Соединённых Штатов на Украине.



«Мы можем ожидать появления подобных структур не только военно-морского назначения, но и сухопутного, и авиационного. На территории Украины для этого есть масса возможностей», — утверждает эксперт.



Киев стремится к этому, поскольку намерен упрочить свои позиции за счёт эксплуатации американской военной силы, за неимением своей, позиционируя себя как преданного и безотказного союзника Соединённых Штатов, считает Коновалов. Нынешняя киевская власть готова сделать всё что угодно, лишь бы американцы массово присутствовали на Украине.



«А для американцев это довольно давно и хорошо разработанная политика закрепления на определённой территории посредством создания инфраструктуры», — объясняет Коновалов.





Как заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин , строительство военных баз на Украине настораживает.

«Это влечёт определённую эскалацию напряжённости и ещё раз подтверждает, что американцы используют Украину как плацдарм для возможной агрессии в отношении нашей страны», — отметил Швыткин.



Намеренная провокация



С точки зрения Коновалова, непосредственной опасности России создание американской военной инфраструктуры в Очакове пока не представляет, ввиду хорошей оснащённости и высокого уровня боевой подготовки российских вооружённых сил, в первую очередь Черноморского флота.



В то же время эксперт оценивает создание американской базы на Украине как вызов России и прямую провокацию. По его словам Соединённые Штаты не могут не понимать, что продвижение их военной инфраструктуры к нашим границам будет воспринято Россией однозначно негативно.



«Это провокация, безусловно, и американцы осознают, что мы видим в этом провокацию. Создаётся военная американская военная инфраструктура у нас под боком», — сказал Коновалов.



С этой позицией согласен и Юрий Швыткин.



«Это не идёт на благо мирному сосуществованию, к великому сожалению, не только Украины, США и России, но и в целом государств, которые находятся в Европе», — подчеркнул депутат.





Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также уверен, что речь идёт о провокации, в том числе и со стороны Украины.