Проклятье августа
Август считается одним из самых тяжелых месяцев для России. Так, именно в августе 1991 года произошел путч, который, по мнению многих политиков, чуть не привел к гражданской войне, в августе 1994-го рухнула финансовая пирамида МММ, а в том же месяце через шесть лет погибла подлодка «Курск». Серьезные события, которые происходили в августе в России, начиная с 1991 года — в нашей фотогалерее
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