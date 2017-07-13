Чего может лишиться "танцующий миллионер"
На днях стало известно, что итальянский банк BPM наложил арест на сумму 10 миллионов евро на имущество звезды Instagram и миллионера Джанлуки Вакки. В июле 2016 года в соцсетях он стал популярным благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты. Под опись попали роскошные яхты, виллы, автомобили Джанлуки. Чего может лишиться «танцующий миллионер» — в нашей фотогалерее
10:25 фоторепортаж
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