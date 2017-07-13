Чего может лишиться "танцующий миллионер"

На днях стало известно, что итальянский банк BPM наложил арест на сумму 10 миллионов евро на имущество звезды Instagram и миллионера Джанлуки Вакки. В июле 2016 года в соцсетях он стал популярным благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты. Под опись попали роскошные яхты, виллы, автомобили Джанлуки. Чего может лишиться «танцующий миллионер» — в нашей фотогалерее
10:25 фоторепортаж
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"Танцующий миллионер" взял кредит на сумму 10,5 миллионов евро, но выплачивать не стал. Причина, по которой итальянец отказался погашать кредит, неизвестна
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У Вакки есть дома в Майями, Болоньи, Милане и на горном курорте Кортина-д’Ампеццо. На вилле бизнесмена в Болонье круглосуточно работает СПА, имеется огромный тренажерный зал с криосауной, бассейн и даже собственная вертолетная площадка
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У миллионера есть три Bentley, мотоцикл Harley-Davidson
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В собственности Вакки находится парусник длиной 14 метров с тремя моторами и мощностью в 1050 лошадиных сил, который миллионер называет "огромным диваном под парусом"
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Так Джанлука выглядел на заре своей карьеры...
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Так он выглядит теперь
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Джанлуке принадлежат здание 1781 года в городе Кортина-Д'Ампеццо в Итальянских Альпах, дом в Болонье с галереей-музеем, спа-салоном с турецкой баней и коридором из душевых струй
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Миллионер очень избирательно относится к своему гардеробу, и поэтому в его профиле часто можно увидеть костюмы дорогих брендов. Возможно теперь Джанлуке придется одеваться попроще
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К 50 годам Вакки так и не стал отцом, но как родную воспитывает дочь близкого друга
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