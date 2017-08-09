Главные события среды

На самолете Качиньского найдены следы взрыва

Разрушения крыла Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, свидетельствуют о взрыве. Об этом сообщает Wiadomości со ссылкой на польскую комиссию, которая занимается расследованием обстоятельств авиакатастрофы.



Россиянку избили в турецком отеле

Пользователь Facebook под ником Мару Ся рассказала, что во время отдыха в турецком отеле ее избили из-за фотосъемки.



В Крыму выросло число украинских туристов

Малахов вернется на Первый канал

Телеведущий Андрей Малахов вернется из отпуска на Первый канал 10 августа. Об этом " Газете.Ru" рассказал знакомый Малахова.



Турция ответит России на " помидорные санкции"

Министр экономики Турции Нихата Зейбекчи заявил, что турецкая сторона может принять ответные меры на запрет ввоза томатов в Россию. Об этом сообщает Hurriyet.



Вооруженные люди в камуфляже захватили отель в Риге



В ночь на 9 августа вооруженные люди в камуфляже захватили четырехзвездочный отель Garden Palace в центре Риги. Об этом сообщает Delfi.



Названа дата импичмента Трампа



Президентство Дональда Трампа не продлится и года. " Ультраправая элита" США намерена уже к Рождеству выжить неугодного хозяина из Белого дома, заменив его на своего союзника — Майкла Пенса

Киев разорвал соглашение с РФ по экспорту военной продукции





Правительство Украины приняло постановление о расторжении соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции за рубеж. Это стало известно из онлайн-трансляции заседания кабинета министров Украины, которую вёл телеканал «112 Украина».

Россия начала майнинговую революцию

Россия запускает майнинговую революцию. Российская компания Russian Coin Miner (RMC) проводит ICO, в рамках которого планирует привлечь $100 млн и обещает инвесторам доход в размере 18% от выручки, полученной с помощью майнингового оборудования компании.



Опубликован «убийственный» компромат на Саакашвили





Украинские журналисты обратились с открытым письмом к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Политика обвинили в связях с рэкетом, репрессиях, коррупции и убийствах. Обращение публикуется в издании «Обозреватель».

