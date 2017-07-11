Тайный мир борцов сумо
Корреспондент информационного агентства Reuters Иссэй Като провел день с сумоистами, тренирующимися у известного борца Кёкутэнхо Масару. Его пустили в буддийский храм Гандзодзи Якусидо, который на время важного турнира, проходящего в японском городе Нагоя, заняла хэя (школа) Томодзуна. Закулисная жизнь хранителей древнего японского единоборства — в нашей фотогалерее
11:37 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Небесные красотки
13 июля, 11:42
Кубанская свадьба за $2 млн
17 июля, 10:53
Веселые пародии на знаменитостей
2 августа, 10:37
Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»
31 июля, 08:21
Неудачные, но смешные панорамы
14 июля, 09:39
ДТП на Волоколамском шоссе
25 июля, 11:20
Откровенная фотосессия в храме
25 июля, 16:01
Знаменитые красотки на пляже этим летом
24 июля, 12:16
Фото: Брижит Макрон VS Мелания Трамп. Наряды первых леди
17 июля, 09:20
В сети высмеяли пустой стул на саммите G20
12 июля, 10:33