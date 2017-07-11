Тайный мир борцов сумо

Корреспондент информационного агентства Reuters Иссэй Като провел день с сумоистами, тренирующимися у известного борца Кёкутэнхо Масару. Его пустили в буддийский храм Гандзодзи Якусидо, который на время важного турнира, проходящего в японском городе Нагоя, заняла хэя (школа) Томодзуна. Закулисная жизнь хранителей древнего японского единоборства — в нашей фотогалерее
11:37 фоторепортаж
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Спортсмены поднимаются с первыми лучами солнца и отправляются на изнурительную тренировку
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Сумо-борец Кайхо во время тренировки
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Маваси — традиционная одежда сумоиста
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Бразильский сумоист Кайсэй (слева) и монгольский борец Кёкусюхо
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Профессиональные борцы сумо весят не менее 120 килограммов
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Тянконабэ — основа рациона сумоиста. В горшок с бульоном бросают курицу, рыбу, говядину и овощи. Получившееся варево по калорийности опережает пять-шесть обычных блюд
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Борцы сумо спят в кислородных масках, так им легче дышать
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Чтобы не терять вес, сразу после еды борцы спят несколько часов
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Младший борец поправляет прическу сумоиста Кёкусюхо после тренировки
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Сумо-борец Кайнорю играет с детьми из детского сада
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Местные жители смотрят на тренировку в храме Гандзодзи Якусидо
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