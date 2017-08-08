Обзор зарубежных СМИ: Последствия строительства Керченского моста

Россия возвращается к внешней политике 1980-х годов

В ответ на высылку из США 35 российских дипломатов в декабре прошлого года Россия сократила несколько сотен сотрудников американского посольства. Как пишет The Atlantic , эта история напоминает масштабное выдворение из США сотрудников советского посольства в 1986 году.

«Российские кибератаки и дезинформация напоминают советские " активные мероприятия" 1980-х годов», — говорится в статье. Кроме того, демонизация Соединенных Штатов в российских официальных СМИ оказывается возвращением к приемам холодной войны. При этом Россия, как это было в 1980-е, в экономическом плане погружается в период застоя, считает автор материала.

Человеку нужен не восьмичасовой сон, а «суперсон»

Все животные на планете зависят от тонизирующего воздействия сна. Однако, как пишет The Times , люди затеяли опасный эксперимент, бросив вызов этому древнейшему инстинкту: пьют по утрам химические стимуляторы, долго не ложатся спать после заката.

При этом ошибочно мнение, что главное — проводить восемь часов в сутки в состоянии неподвижности. Важно не сколько спит человек, а как хорошо и эффективно он это делает. В результате ученые продумывают способы, как оптимизировать качество сна и свести к минимуму время на это занятие. Так, в одном эксперименте испытуемым через наушники транслировались звуки, лишенные смысла. Этот «розовый шум» похож на «белый шум», но с более низкими частотами. Результаты этого исследования были ошеломляющими: после одной ночи память людей работала в три раза лучше прежнего, активность полезной фазы сна, на которой организм вырабатывает гормоны роста, а мозг накапливает энергию, заметно усилилась.

Турецкие С-400 будут направлены на НАТО?

Ракеты С-400, которые для Турции станут первыми средствами ПВО большой и средней дальности, рассматриваются как противоядие с многих разных точек зрения — в том числе и как сигнал США и странам Запада, пишет Yeni Safak . Турция именно поэтому не купила западные ракетные системы, поскольку во время конфликта они могут быть дезактивированы по специальному сигналу.

Издание напоминает, что за пятью переворотами, которые в прошлом имели место в Турции, стояли США И НАТО. Можно предположить, что Россия также будет вмешиваться в работу таких систем, как С-400. Однако степень невмешательства в работу этих систем довольно высока. Таким образом, региональная и мировая конъюнктура создает необходимость сотрудничества России и Турции во всех сферах в интересах обеих стран, считает автор статьи.

Последствия строительства Керченского моста

Одна из главных ошибок Украины в том, что вместо поиска юридических и политических путей противодействия строительству Керченского моста, Киев с самого начала погрузился в стихийную информационную кампанию по дискредитации самой возможности сооружения моста. Как пишет ТСН , теперь мост может стать инструментом политического давления и нести угрозу украинским портам.

Российский односторонний контроль над входом в Керчь-Еникальский канал позволяет Москве в любой момент перекрывать доступ судов в украинские порты в Азовском море. Мост станет удобной инфраструктурой для торговой блокады Украины. Кроме того, после завершения строительства мост фактически заблокирует движение кораблей типа «Панамакс». По мнению многих экспертов, это может сдерживать развитие украинских портов Азовского моря и международную торговлю с Украиной. При этом мосту грозит самоуничтожение, считают некоторые эксперты, поскольку у России нет опыта качественного строительства подобных инфраструктурных объектов.

Кризис в одном из этих «коридоров» приведет к голоду

Британский аналитический центр Chatham House выявил 14 географических точек и объектов инфраструктуры, которые обеспечивают мировую продовольственную безопасность, пишет El Pais . По мнению экспертов, в настоящее время нет должного внимания к проблемам, которыми чреваты кризисы в этих точках.

Среди ключевых точек — Панамский и Суэцкий каналы, Босфор и Дарданеллы, Гибралтарский пролив, порты на берегах Черного моря, железные дороги Причерноморского региона. Например, если перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, это может спровоцировать дефицит продовольствия в Северной Африке и на Востоке. Через эти проливы идет пятая часть мирового экспорта пшеницы — партии, которые отгружаются из России, Украины и других стран Причерноморья. При этом альтернативных маршрутов или способов доставить пшеницу в регионы-получатели (Африка и Ближний Восток) практически нет.