Обзор зарубежных СМИ: Что случилось с «узбекской принцессой»?

Путин на отдыхе обнажает торс, а Меркель удивляет нарядами

Издание Abendzeitung пишет об отпуске лидеров Германии и России. Так, Владимир Путин по традиции отдыхал в Сибири, где обнажил торс и «продемонстрировал свою мужественность». А канцлер Германии Ангела Меркель во время отпуска в Южном Тироле сумела удивить публику своим «пестрым нарядом».

По словам автора статьи, Путин «любит демонстрировать свое тело и свою мужественность». В свою очередь, Меркель отдыхает «без обнаженного торса и без официального фотографа». В выходные она посетила премьеру оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в Зальцбурге и обратила на себя внимание своим нарядом – черными брюками и разноцветным кимоно.

«Узбекская принцесса» сидит в тюрьме?

Дочь бывшего узбекского лидера, 45-летняя Гюльнара Каримова, известная также как «узбекская принцесса», исчезла из поля зрения общественности в 2014 году. С тех пор ходили слухи, что она или находится под домашним арестом, или же отравлена и тайно похоронена, пишет Jyllands-Posten

Однако на прошлой неделе прокуратура столицы Узбекистана Ташкента сообщила о том, что Каримова с 2015 года находится в тюрьме как участница преступной группы, которая контролировала активы на сумму около 10 млрд крон в 12 странах. В заявлении говорилось, что она тайно была приговорена к пяти годам лишения свободы, при этом против нее выдвинуты и другие обвинения.

Конгрессмен пообещала добиваться импичмента для Путина

У Уотерс спросили, справится ли Пенс с обязанностями президента лучше, чем Дональд Трамп. Уотерс заявила: «Сначала разберемся с Трампом, потом возьмемся за Путина. Он следующий». «Путин или Пенс?» – уточнила ведущая. «Пенс», – исправила ошибку конгрессмен.

Как ЦРУ усомнилось в официальной версии убийства Кеннеди

Засекреченные документы, имеющие отношение к убийству Джона Ф. Кеннеди и обнародованные Национальными архивами на прошлой неделе, показывают, что через несколько лет после убийства некоторые сотрудники ЦРУ начали сомневаться в правдивости официальной истории. Согласно официальной версии, помешанный самопровозглашенный марксист по имени Ли Харви Освальд убил президента в Далласе из своей винтовки, заказанной по почте за 21 доллар. При этом не было никаких свидетельств заговора, зарубежного или отечественного, пишет Politico

Теперь же выяснилось: офицеров ЦРУ беспокоило то, что спецслужбы не изучили взаимодействия Освальда с иностранными агентами, в том числе с дипломатами и шпионами из Кубы и СССР. Кроме того, документы ЦРУ содержат интересные свидетельства цепочки событий конца 1963 года, объясняющих мотивы убийства Кеннеди, которые ранее не были установлены с уверенностью. Предполагается, что Освальд мог рассердиться, прочитав в своей городской газете в Новом Орлеане в сентябре подробную статью о том, что его героя Фиделя Кастро могут убить по заказу администрации Кеннеди.

Как Порошенко сломал жизнь 20-летнему парню

Александр Сикало прославился на Украине три года назад. Тогда, во время инаугурации президента Петра Порошенко, 20-летний часовой почетного президентского полка от жары вдруг закачался, выронил карабин и упал без чувств прямо перед проходящим перед ним главой государства. Как пишут «Вести-Украина» , для парня все обернулось трагично.

После того как Сикало стало плохо на жаре во время инаугурации Порошенко, его обследовали в военном госпитале. Из президентского полка Сикало уволили, а врачи обнаружили у него серьезное заболевание почек. По словам жены солдата, обмороки и боли в почках у него не прекращаются. В своем заключении доктора отметили, что заболевание стало результатом воспаления легких, которое он подхватил во время прохождения службы. Близкие говорят, что молодой человек до сих пор переживает, что у него не сложилось со службой.